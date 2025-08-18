Ουκρανία: Στους 7 οι νεκροί στο Χάρκοβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα (17-18.08.2025) ήταν γεμάτη τρόμο και φωτιά στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται στους 7 μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένα νήπιο και ένα αγόρι 16 ετών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής στην Ουκρανία, Όλεχ Σινεχούμποφ, έξι παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών περιλαμβάνονται επίσης στους τραυματίες. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones στη διάρκεια της νύχτας — η μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους από τις 4 Αυγούστου.

Επιθέσεις σε πολλές περιοχές

Βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες στο Χάρκοβο, αναγκάζοντας κατοίκους να απομακρυνθούν. Συνολικά, τέσσερις πύραυλοι και drones έπληξαν έξι διαφορετικές περιοχές, εκ των οποίων 88 καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία.

Το πρωί, μια πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια τραυμάτισε 17 ανθρώπους πλήττοντας κρίσιμη υποδομή. Στην Οδησσό, επίθεση κατά ενεργειακής μονάδας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ στην περιφέρεια του Σούμι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδισμούς σε κατοικίες και σχολείο.

Το Κίεβο καταγγέλλει τη «πολεμική μηχανή» της Ρωσίας

«Η Ρωσία είναι μια δολοφονική πολεμική μηχανή που η Ουκρανία συγκρατεί με δυσκολία. Πρέπει να σταματήσει μέσω της ατλαντικής ενότητας και της διεθνούς πίεσης», δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.