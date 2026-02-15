Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Χαλουσένκο για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γερμάν Χαλουσένκο δεν γλύτωσε και συνελήφθη από την υπηρεσία κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), για το σκάνδαλο διαφθοράς «Midas», το οποίο είχε συγκλονίσει τον ενεργειακό τομέα της χώρας πέρυσι.

O υπουργός Ενέργειας προσπαθούσε να διασχίσει με τρένο τα σύνορα της Ουκρανίας, όταν συνοριοφύλακες τον εντόπισαν, τον κατέβασαν από το τρένο και του πέρασαν χειροπέδες.

Η NABU δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της υπηρεσίας συνέλαβαν τον πρώην υπουργό σήμερα (15/2/2026), χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσουν άμεσα στην ανακοίνωσή τους.

Ο Χαλούσενκο ήτανυπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025 και διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2025. Στις 10 Νοεμβρίου, η NABU έκανε έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον ίδιο, στο πλαίσιο της έρευνας για την Energoatom.

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών ακροάσεων τον Νοέμβριο, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς επικαλέστηκαν ηχογραφήσεις που είχαν αποκτήσει οι ανακριτές. Στις ηχογραφήσεις, οι ύποπτοι φέρεται να συζητούν για τον διαμοιρασμό μιζών και να αναφέρονται σε ένα πρόσωπο με το παρατσούκλι «Καθηγητής», το οποίο οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι είναι ο Χαλούσενκο.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε την παραίτηση του Χαλούσενκο στις 19 Νοεμβρίου, μετά την δημόσια έκκληση του προέδρου Ζελένσκι να παραιτηθεί.

Το σκάνδαλο «Midas» περιλάμβανε σοβαρές κατηγορίες για κακοδιαχείριση και διαφθορά στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο.