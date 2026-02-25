Ουκρανία: Τα drones κυριαρχούν στα πεδία των μαχών, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τα πεδία της μάχης στην Ουκρανία ανατρέπουν τις παραδοσιακές στρατιωτικές τακτικές και μετατρέπουν τα τεθωρακισμένα οχήματα σε στατικά συστήματα πυροβολικού.

Μικρά αλλά θανατηφόρα drones, κυρίως τύπου FPV (First Person View), κυριαρχούν πλέον στην Ουκρανία, πετώντας πάνω από τα πεδία των μαχών, με αποτέλεσμα να καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη την κίνηση τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό εξηγεί και ο διοικητής ουλαμού αρμάτων μάχης του ουκρανικού στρατού, Βαλεντίν Μποχντάνοφ, από την 127η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός αξιωματικός μίλησε στο Reuters, περιγράφοντας πως οι μάχες τεθωρακισμένων δυνάμεων που έγιναν τις πρώτες ημέρες του πολέμου με τη Ρωσία, πλέον είναι σχεδόν αδύνατες.

Ο Βαλεντίν Μποχντάνοφ / REUTERS / Sofia Gatilova

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα τεθωρακισμένα δεν θα βγουν στο ανοιχτό πεδίο, θα τους κατακλύσουν drones FPV ή και ισχυρότερα», είπε στο Reuters ο 36χρονος, ο οποίος είναι γνωστός με το διακριτικό «Bodia».

Αυτές τις μέρες, το άρμα μάχης του, ένα T-72 που κατασχέθηκε από τους Ρώσους, παραμένει κρυμμένο κάτω από ιμάντες κοντά στην χιονισμένη πρώτη γραμμή στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο – ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα στατικό κομμάτι πυροβολικού.

Ο Μποχντάνοφ, ο οποίος υπηρετεί από την αρχή της εισβολής της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, λέει πως οι παραδοσιακές στρατιωτικές τακτικές ανατρέπονται, καθώς η τεχνολογία έχει αναγκάσει και τις δύο πλευρές να κάνουν νέους υπολογισμούς στο πεδίο της μάχης.

Χιλιάδες drones ακριβείας, που συχνά κοστίζουν μόνο μερικές εκατοντάδες δολάρια το καθένα, περιφέρονται καθημερινά στους αιθέρες σε μια διευρυνόμενη «ζώνη θανάτου» κατά μήκος του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων.

Συνοδεύονται από μια αυξανόμενη γκάμα πιο ισχυρών drones ικανών να πετούν μακρύτερα και να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.

Η διαρκής απειλή από τον ουρανό καθιστά σχεδόν οποιαδήποτε κίνηση – από εναλλαγές στρατευμάτων και εκκενώσεις μέχρι επιθέσεις με άρματα μάχης – ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Τα θύματα που προκλήθηκαν από drones έχουν αυξηθεί από λιγότερο από 10% του συνόλου το 2022 σε έως και 80% το 2025, καθώς μεγάλο μέρος του πολέμου έχει μετατραπεί σε μια «αεροπορική μάχη drones», σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Κυνηγοί drones» περιπολούν τους δρόμους της πρώτης γραμμής

Οι κινητές ομάδες αντιμετώπισης drones είναι πλέον συνηθισμένες. Περιπολώντας δρόμους καλυμμένους με «αντι-drone» δίχτυα, τα μέλη τους βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για drones που κυμαίνονται από FPV έως μεγαλύτερα Shahed μεγάλης εμβέλειας.

Ουκρανοί στρατιώτες προετοιμάζουν drone καμικάζι / Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS

Έχουν αναλάβει την υπεράσπιση οδών ανεφοδιασμού κρίσιμων για τα στρατεύματα σε ένα τμήμα της πρώτης γραμμής όπου η Ρωσία προελαύνει.

Ένας «κυνηγός drones» της 93ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, περιέγραψε πως κάποτε είδε 54 drones να επιτίθενται σε έναν μόνο στόχο μέσα σε μία ώρα. Πολλοί στρατιώτες που έχουν δεχθεί επίθεση περιγράφουν ότι έχουν συγκλονιστεί από την ταχύτητα και την ευελιξία των FPV.

«Η ταχύτητα ενός ανθρώπου δεν συγκρίνεται με την ταχύτητα ενός FPV drone, οπότε δεν είχα καν χρόνο να σηκώσω το τουφέκι μου για να το πυροβολήσω», δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ένας Ουκρανός στρατιώτης που τραυματίστηκε από ρωσικό UAV.

Εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης

Οι τραυματίες εκκενώνονται από το πεδίο της μάχης με μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι εκκένωσης είναι μια άλλη δυνητικά θανατηφόρα συνέπεια της επεκτεινόμενης «ζώνης θανάτου».

Ο συνταγματάρχης Βιατσεσλάβ Κουρίνι, 45 ετών, επικεφαλής γιατρός στο νοσοκομείο του Χάρκοβο, δήλωσε ότι η απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε αυξήσει τον μέσο χρόνο για ιατρική εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την λεγόμενη «χρυσή ώρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο χρονικό περιθώριο των 60 λεπτών κατά το οποίο η παρέμβαση είναι κρίσιμη για τη διάσωση της ζωής ενός μαχητή.

Περιγράφει ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήρθε στο νοσοκομείο ένας τραυματίας στρατιώτης που φορούσε αιμοστατικό επίδεσμο για περισσότερο από δύο μήνες.

Ουκρανός στρατιώτης προετοιμάζει drone / REUTERS / Sofiia Gatilova

«Δεν μπορούμε να ξεγράψουμε ακόμη τα τανκς»

Στεκόμενος δίπλα στο χιονισμένο άρμα μάχης του, ο διοικητής Μποχντάνοφ δήλωσε ότι πιστεύει πως τέτοια όπλα καθίστανται γρήγορα «άχρηστα» και θα πρέπει να μειωθούν υπέρ του πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς. Το πλήρωμά του είναι ανοιχτό στην επανεκπαίδευση για να γίνει πιο αποτελεσματικό, πρόσθεσε.

Ενώ τα άρματα μάχης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε αστικές μάχες ή σε κακές καιρικές συνθήκες, οι επιθέσεις με τεθωρακισμένα έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από μικρές επιθέσεις πεζικού, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Ρομπ Λι στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής.

«Αλλά είναι πολύ νωρίς για να ξεγράψουμε τα τανκς. Ο ρυθμός της αλλαγής σημαίνει ότι οι τακτικές θα μπορούσαν σύντομα να αλλάξουν ξανά», είπε ο Λι.

«Αυτή τη στιγμή, ο τρέχων ρόλος έχει μειωθεί και νομίζω ότι περιμένουμε την επόμενη τεχνολογική ανακάλυψη που θα επιτρέψει ξανά την ανάπτυξη τεθωρακισμένων», είπε.

Πηγή: OnAlert.gr