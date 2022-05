Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε το Σάββατο με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι και τόνισε ότι είναι σημαντικό να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία αλλά και να αρθεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών.

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ευχαρίστησε τον Ντράγκι για την «άνευ όρων στήριξη» που προσφέρει στην Ουκρανία, στην προσπάθειά της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία του Ιταλού πρωθυπουργού.

