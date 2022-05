Η διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι ουκρανικό μαχητικό τύπου MiG-29 κατέρριψε ρωσικό μαχητικό Su-35 πάνω από την περιοχή της Χερσώνας

«Σήμερα, 27 Μαΐου, περίπου στις 14:00 μαχητικό τύπου MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας κατέρριψε ρωσικό μαχητικό Su-35 πάνω από την περιοχή της Χερσώνας, το οποίο καταδίωκε ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που αναρτήθηκε στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Today, May 27, at about 2 pm, a MiG-29 fighter of @KpsZSU shot down a #Russian Su-35 fighter in the sky of #Kherson region, which was hunting for #Ukrainian assault aircraft.



🇺🇦 Glory to Ukrainian pilots!



Death to the occupiers!#ArmUkraineNow#StopRussia pic.twitter.com/cxst5VHhrY