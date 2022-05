Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε ισχυρή ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον ενός πρόσφατα ανακαινισμένου πολιτιστικού κέντρου στη Λοζοβάγια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε το σπίτι του πολιτισμού που μόλις είχε ανοικοδομηθεί. Επτά θύματα, ανάμεσά τους ένα εντεκάχρονο παιδί», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Ζαμπάτσα, αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επικαλείται το ουκρανικό πρακτορείο Interfax, τα επτά θύματα τραυματίστηκαν, αλλά δεν υπήρξαν θάνατοι.

The 🇷🇺 are deliberately terrorizing the civilian population of Ukraine. Unique shots from surveillance cameras: a Russian missile hitting the Palace of Culture in Lozova, Kharkiv Region. 7 local residents were injured, including 1 child. #airdefenseforukraine. We need it today! pic.twitter.com/5luJWy3s7f