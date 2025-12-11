Ουκρανικά drones φέρονται να χτύπησαν για πρώτη φορά ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και αερίου της Lukoil

Επίθεση σε ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα πραγματοποιήσαν drones από την Ουκρανία και φέρεται να έχουν σταματήσει τη λειτουργία της.

Οπως αναφέρουν πηγές της Υπηρεσίας Ασφαλείας που μίλησαν στο δίκτυο RBC, drones μεγάλης εμβέλειας από το Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «Alfa» της SBU (Υπηρεσία Ασφαλεία της Ουκρανία) χτύπησαν την υπεράκτια πλατφόρμα πετρελαίου Filanovsky, η οποία ανήκει στην εταιρεία «Lukoil-Nizhevolzhneft».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουκρανία έχει προκαλέσει ζημιά σε ρωσική υποδομή εξόρυξης πετρελαίου στη Κασπία Θάλασσα.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα άμεσα πλήγματα στην υπεράκτια πλατφόρμα. Αποτέλεσμα της επίθεσης; Η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου από περισσότερες από 20 γεωτρήσεις που εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα έχει σταματήσει.

Ukraine has for the first time (!) halted the operation of a Russian oil platform in the Caspian Sea, according to sources from RBC-Ukraine.



▪️ Long-range SBU drones struck the Filanovsky platform, owned by “Lukoil-Nizhnevolzhskneft”. At least 4 hits. Oil and gas… pic.twitter.com/5ED2xFhgnl — MilitaryNewsUA(@front_ukrainian) December 11, 2025

«Η SBU συνεχίζει τις επιτυχημένες ειδικές επιχειρήσεις κατά του ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεκτείνοντας συνεχώς τη δράση της. Η επιχείρηση στην Κασπία Θάλασσα είναι άλλη μια υπενθύμιση στη Ρωσία ότι όλες οι επιχειρήσεις της που εργάζονται για τον πόλεμο είναι νόμιμοι στόχοι. Όπου κι αν βρίσκονται», είπε μια πηγή της SBU στο RBC.