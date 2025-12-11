Κόσμος

Ουκρανικά drones φέρονται να χτύπησαν για πρώτη φορά ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και αερίου της Lukoil

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουκρανία έχει προκαλέσει ζημιά σε ρωσική υποδομή εξόρυξης πετρελαίου στη Κασπία Θάλασσα
Επίθεση σε ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα πραγματοποιήσαν drones από την Ουκρανία και φέρεται να έχουν σταματήσει τη λειτουργία της.

Οπως αναφέρουν πηγές της Υπηρεσίας Ασφαλείας που μίλησαν στο δίκτυο RBC, drones μεγάλης εμβέλειας από το Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «Alfa» της SBU (Υπηρεσία Ασφαλεία της Ουκρανία) χτύπησαν την υπεράκτια πλατφόρμα πετρελαίου Filanovsky, η οποία ανήκει στην εταιρεία «Lukoil-Nizhevolzhneft».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα άμεσα πλήγματα στην υπεράκτια πλατφόρμα. Αποτέλεσμα της επίθεσης; Η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου από περισσότερες από 20 γεωτρήσεις που εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα έχει σταματήσει.

 

«Η SBU συνεχίζει τις επιτυχημένες ειδικές επιχειρήσεις κατά του ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεκτείνοντας συνεχώς τη δράση της. Η επιχείρηση στην Κασπία Θάλασσα είναι άλλη μια υπενθύμιση στη Ρωσία ότι όλες οι επιχειρήσεις της που εργάζονται για τον πόλεμο είναι νόμιμοι στόχοι. Όπου κι αν βρίσκονται», είπε μια πηγή της SBU στο RBC.

