Ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια πλήττουν την καρδιά της οικονομίας του Πούτιν

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει στοχεύσει διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στη Ρωσία. Τα πλήγματα αυτά διέκοψαν την παραγωγή, ανέτρεψαν τις εξαγωγές και προκάλεσαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Έρχονται σε μια στιγμή που ο ρωσικός στρατός εντείνει την πίεσή του στο μέτωπο και βομβαρδίζει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν στρατηγική απάντηση: δείχνουν ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να μπορεί να πλήξει τη Ρωσία στην καρδιά της οικονομίας της, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με το Reuters, δέκα διυλιστήρια που επλήγησαν έχασαν περίπου το 17% της δυναμικότητάς τους, δηλαδή 1,1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Ελλείψεις καυσίμων και αγανάκτηση κατοίκων

Τα χτυπήματα αυτά έρχονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη Ρωσία, καθώς η εσωτερική ζήτηση καυσίμων φθάνει στο εποχικό της αποκορύφωμα, λόγω του τουρισμού και της αγροτικής δραστηριότητας. Σε πολλές περιοχές, από την Κριμαία μέχρι την Άπω Ανατολή, σχηματίστηκαν ουρές στα πρατήρια καυσίμων. Στη Σεβαστούπολη, η Σβετλάνα Μπαζάνοβα δήλωσε: «Θα αντέξουμε, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, πραγματικά αισθητό».

One of southern Russia’s biggest fuel refineries, Novoshakhtinsk, has been burning nonstop for five days straight. pic.twitter.com/FEP3jySR6G — UNITED24 Media (@United24media) August 25, 2025

Στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, δημοσιογράφος του Reuters παρατήρησε τεράστια μποτιλιαρίσματα που σχετίζονται με τις ελλείψεις. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η κρίση αυτή επιδεινώνεται από την εποχική εισροή τουριστών.

Ένας ζωτικός τομέας υπό πίεση

Η Ρωσία αντλεί περίπου το ένα τέταρτο των δημοσίων εσόδων της από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα έσοδα αυτά χρηματοδοτούν εν μέρει την ιστορική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά 25% φέτος, σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Παρά τις δυτικές κυρώσεις και την ανάγκη να πουλά πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές, η Μόσχα διατήρησε μια τεράστια παραγωγή οπλισμού, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές αναδεικνύουν την ευαλωτότητα ενός κρίσιμου τομέα. «Τα διυλιστήρια που επλήγησαν έχασαν μόνο ένα μέρος της δυναμικότητάς τους, αλλά αυτό μπορεί ήδη να δημιουργήσει πρόβλημα στον εσωτερικό εφοδιασμό», υπογραμμίζει ο Σεργκέι Βακουλένκο, αναλυτής στο Carnegie Russia Eurasia Center.

Στοχευμένα πλήγματα στους πετρελαϊκούς γίγαντες της Ρωσίας

Τον τελευταίο μήνα, η Ουκρανία έπληξε μεγάλες εγκαταστάσεις: της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, της Rosneft στη Ριαζάν, καθώς και συγκροτήματα στις περιοχές Ροστόφ, Σαμάρας, Σαράτοφ και Κρασνοντάρ. Στο Νοβοσαχτίνσκ, ένα διυλιστήριο εξακολουθεί να φλέγεται μετά από επίθεση με drones.

Άλλες στρατηγικές υποδομές χτυπήθηκαν επίσης, όπως ο αγωγός πετρελαίου Druzhba και ο τερματικός σταθμός Ουστ-Λουγκά της Novatek. Τα πλήγματα αυτά δείχνουν ότι το Κίεβο μπορεί να φτάσει σε ενεργειακές εγκαταστάσεις πολύ μακριά από το μέτωπο.

Ένας πόλεμος οικονομικής φθοράς

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μάχη φθοράς, με drones και πυραύλους να πλήττουν βαθιά στην ενδοχώρα. Η Ουκρανία επιχειρεί να αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία, ενώ η Μόσχα προσπαθεί να εξαντλήσει την ενεργειακή αντοχή του Κιέβου.

Αν και η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής αντέξει τις κυρώσεις, η ανάπτυξη επιβραδύνεται και η ανησυχία στο Κρεμλίνο αυξάνεται. Η ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει αυτά τα πλήγματα θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στην ίδια την αντίληψη της ισορροπίας δυνάμεων.