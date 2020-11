Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για Βιέννη: Θα πολεμήσουμε ανελέητα την τρομοκρατία

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επικοινώνησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη. Η πρόεδρος Κομισιόν καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Αυστρία.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είπε στον Σεμπάστιαν Κουρτς για την ισλαμιστική επίθεση στη Βιέννη: “Θα πολεμήσουμε αδιάκοπα την τρομοκρατία, μαζί”. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδίκασε την επίθεση στη Βιέννη και τόνισε ότι “η ευρωπαϊκή οικογένεια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Αυστρίας”.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε:

“Επικοινώνησα με τον Σεμπάστιαν Κουρτς και εξέφρασα τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον αυστριακό λαό μετά την επίθεση στη Βιέννη από τρομοκράτες του «Ισλαμικού Κράτους». Καταδικάζω ακράδαντα την ποταπή επίθεση. Η ευρωπαϊκή οικογένεια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Αυστρίας. Θα πολεμήσουμε αδιάκοπα την τρομοκρατία, μαζί”.

I spoke to @SebastianKurz & offered my deepest condolences to the Austrian people following the Vienna attack by “Islamic State” terrorists.



I condemn this despicable attack in the strongest terms possible. pic.twitter.com/rZT3T8wcBv