Σκληρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία προανήγγειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Όπως δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «θα αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε τη βοήθεια προς την Ουκρανία».

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες υποστηρίζουν σταθερά την Ουκρανία. Θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε την οικονομική βοήθεια και τη βοήθεια στην ασφάλεια προς την Ουκρανία. Ευχαριστούμε, πρόεδρε των ΗΠΑ, για τη σύγκληση αυτής της σημαντικής επικοινωνίας. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

