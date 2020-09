Σκοτεινές αναμνήσεις ανασύρει ο Όζι Όσμπορν σοκάροντας τους οπαδούς τους κι όχι μόνο. Ανάμεσα σε αυτές και η απόπειρα να σκοτώσει τη σύζυγό του Σάρον το 1989.

Ο Όζι Όσμπορν, το αστέρι των Black Sabbath, είχε πάρει ναρκωτικά και προσπάθησε να πνίξει τη γυναίκα του, πριν συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας της. Ξύπνησε στη φυλακή, χωρίς να θυμάται το περιστατικό…

