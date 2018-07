Η αγωνία για την τύχη της εφηβικής ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ταϊλάνδη έχει συγκινήσει ολόκληρο τον κόσμο που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιχείρηση διάσωσης.

Τα σκίτσα εκφράζουν τις ελπίδες όλου του πλανήτη, τα 12 αγόρια και ο προπονητής τους να επιστρέψουν σώοι στις οικογένειές τους και να λάβει επιτέλους τέλος αυτή η περιπέτεια που ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου.

Σκίτσα τρυφερά και ελπιδοφόρα για τα παιδιά που παρέμειναν τόσες μέρες στα έγκατα της γης. Έμπνευση και ευχές για τις 13 ψυχές που φαίνεται ότι κερδίζουν την μεγάλη μάχη.

Κι ένα «ευχαριστώ» για τον δύτη που έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σκίτσα για την Ταϊλάνδη:

They’re coming out! It’s heart warming to see the whole world watch and hope for the same thing – that these boys come out safely. #ThaiCaveRescue #Thailandcave pic.twitter.com/TwQ0NorI21 — Kate Cooper (@Kate9675) July 8, 2018

Not all superheroes wear capes; some wear scuba tanks..🏊 #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/k3DTyKuWKJ — Good heart bad mouth 🇳🇬 (@Drehkz) July 8, 2018

In 2018 superheroes wear scubagear #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/SChlXoguzn — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) July 8, 2018

Yes you are! Praying so hard for the boys, their rescuers, and families. #ThailandCaveRescue #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Zv5CgCDgS7 — Nichole Pie (@monicapi1984) July 8, 2018

Cartoons by @stephffart for The Nation. All we have now is hope while we wait to hear about the successful rescue of the thirteen from Tham Luang cave in Northern Thailand #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ThaiCaveRescue #ถ้ำหลวง #Thailand pic.twitter.com/RQhJuUksjc — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) July 8, 2018