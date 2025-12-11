Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Όχι, τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό»

Μετά την έντονη φημολογία ότι τα εμβόλια που περιέχουν θειομερσάλη, ένα συντηρητικό με βάση τον υδράργυρο, συμβάλλουν με περιστατικά αυτισμού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλησε με επιστημονικό τρόπο να πάρει θέση και να δώσει τέλος στα όποια ντιμπέιτ.

Ειδικότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέθεσε στην επιτροπή ασφαλείας εμβολίων (WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety) να εξετάσει ενδελεχώς τα συγκεκριμένα εμβόλια και να διαπιστώσει αν πράγματι συνδέονται με αυτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια επιτροπή ασφάλειας εμβολίων του ΠΟΥ ανακοίνωσε σήμερα (11.12.2025) ότι και οι νέες αξιολογήσεις των επιστημονικών στοιχείων διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό, επαναλαμβάνοντας τα συμπεράσματα στα οποία η επιστήμη έχει καταλήξει εδώ και δύο δεκαετίες.

Η μεθοδολογία της ανάλυσης

Η Επιτροπή αξιολόγησε δύο συστηματικές αναλύσεις που καλύπτουν μελέτες που δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ του 2010 και του Αυγούστου 2025. Ο ισχυρισμός καταρρίφθηκε από επιστημονικές μελέτες.

«Μία αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τις συνέπειες στην υγεία εξετάζεται μόνο όταν πολλές υψηλής ποιότητας μελέτες δείχνουν συστηματικά στατιστική συσχέτιση», διευκρινίζει η επιτροπή.

Οι 20 από τις 31 μελέτες βρήκαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύνδεση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι υπόλοιπες 11 μελέτες που υποδείκνυαν έναν πιθανό σύνδεσμο κρίθηκαν ότι έχουν σημαντικά ελαττώματα και υψηλό κίνδυνο μεροληψίας, εξηγεί η επιτροπή του ΠΟΥ.

Τον περασμένο μήνα ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι, περιώνυμος αντιεμβολιαστής και οπαδός των θεωριών συνωμοσίας και των προκαταλήψεων που κυκλοφορούν χύδην στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι έδωσε προσωπικά εντολή στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) να αλλάξει την θέση του ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό.