«Πάγωσε» η ζωή στην Κίνα: Νεκρά εκατοντάδες πουλιά από την απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Σε πορτοκαλί συναγερμό εξακολουθεί να βρίσκεται η Κίνα καθώς η χώρα πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα και πολικό ψύχος, ενώ σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία έπεσε τόσο απότομα με αποτέλεσμα πουλιά να πεθάνουν από το κρύο.

Όπως έγινε γνωστό οι κινεζικές μετεωρολογικές αρχές ανανέωσαν σήμερα (21.2.2024) τον πορτοκαλί συναγερμό για το κύμα ψύχους, ο οποίος είναι το υψηλότερο επίπεδο της προειδοποίησης τριών σταδίων για ακραία καιρικά φαινόμενα που χρησιμοποιείται στη χώρα, καθώς προβλέπουν μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας σε νότιες περιφέρειες της Κίνας.

Από σήμερα μέχρι και μεθαύριο, Παρασκευή, οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ή οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα περισσότερα τμήματα της νότιας Κίνας θα μειωθούν κατά 6 ως 12 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Λόγω του κύματος ψύχους, οι θερμοκρασίες σε τμήματα των περιφερειών Γκουιζού, Χουνάν, Γκουανγσκσί και Τζιανγκσί ενδέχεται να σημειώσουν πτώση κατά περισσότερο από 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο κάλεσε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, συμβούλευσε τον πληθυσμό να μην εκτίθεται στο ψύχος και ζήτησε να προστατευθούν οι σοδειές και τα υδάτινα προϊόντα.

Μάλιστα, στην Xinjiang η πτώση της θερμοκρασίας ήταν τόσο απότομη, με αποτέλεσμα εκατοντάδες θαλασσοπούλια να βρεθούν νεκρά πάνω στις παγωμένες λίμνες.

China’s Xinjiang region is facing an unprecedented cold spell, marking its harshest winter in over six decades. Temperatures plummeted to -52.3°C (-63.4°F), breaking a 64-year-old record



These waterfowls were caught off guard by the dropping temperaturespic.twitter.com/UG9gVAbpNA