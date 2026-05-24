Πακιστάν: 24 νεκροί από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Κυριακή (24.5.26) σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Στα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, το τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

FAH again targeted innocent civilians in Quetta after a powerful explosion struck near a passenger train at Chaman Phatak, causing the train to derail.



Following the explosion, a fire erupted near the railway track.



Rescue teams and security forces rushed to the scene. pic.twitter.com/78YuXTmom5 — Eagle Eye (@zarrar_11PK) May 24, 2026

Το Μπαλουτσιστάν είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν.

Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.