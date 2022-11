Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ίμραν Χαν (Imran Khan) σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη (03.11.2022), Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά της αυτοκινητοπομπής του Χαν.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ίμραν Χαν, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε κοντά στο Ουαζιραμπάντ, μια πόλη στο βόρειο Πακιστάν, κατά την διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης. Ο πρώην πρωθυπουργός κινούνταν προς το Ισλαμαμπάντ, προωθώντας στον κόσμο το αίτημα του για πρόωρες εκλογές.

«Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ίμραν Χαν τραυματίστηκε επίσης», δήλωσε ο Ασάντ Ουμάρ, μέλος της Εθνοσυνέλευσης του Πακιστάν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί από μία σφαίρα στο πόδι.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital.I saw the assassin while firing from top of container, he fired a burst from his pistol & he was on the left side. He celebrated after firing so it was a planned assassination attempt. pic.twitter.com/OcNJhHTNcg