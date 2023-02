Πολλαπλές εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμοί ακούγονται καθώς ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα το βράδυ εισβάλλοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Καράτσι στο νότιο Πακιστάν.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την πρωτεύουσα του Πακιστάν και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων παραστρατιωτικών, έφτασαν στο σημείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι εισέβαλαν στο κτίριο που βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, κάνοντας λόγο για οκτώ έως δέκα δράστες.

Μιλώντας στο Reuters o εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης της επαρχίας Σινδ, Μουρτάζα Ουαχάμπ επιβεβαίωσε το συμβάν, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει λεπτομέρειες.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας.

#BREAKING : Heavy gunfire and explosions reported at police station in central Karachi, Pakistan; local media say several suspects involved in ongoing assault pic.twitter.com/8wS9RrLCN4

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Τζαβίντ Αλάμ Όντο, επιβεβαίωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση και ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Massive ⚡️Terror attack at Karachi Police Chief office. Aprox Six fidayens have entered and taken Police chief and many others hostage. Heavy firing. Reportedly many policemen dead and injured



Alert sounded throughout city and Pakistan pic.twitter.com/mFmWu40I0m