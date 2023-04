Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σήμερα, σε βομβιστική επίθεση εναντίον ενός αστυνομικού οχήματος στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια πολυσύχναστη αγορά της Κουέτα, της πρωτεύουσας του Μπαλουτσιστάν, όπου τοπικές αυτονομιστικές οργανώσεις και ισλαμιστικά κινήματα εξαπολύουν συχνά τέτοιες επιθέσεις με στόχο τις δυνάμεις του στρατού ή της αστυνομίας.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ένα μηχανάκι και πυροδοτήθηκε από απόσταση», ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αζφάρ Μεχσάρ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Ο Ουασίμ Μπάιγκ, ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Σάντεμαν, του μεγαλύτερου στην Κουέτα, επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτό, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ένα κοριτσάκι 5 ετών.

Four killed in blast targeting police vehicle in Pakistan's Quetta – police https://t.co/iWpVCbRHTL pic.twitter.com/VI2IvHIe2v

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με άλλον αξιωματικό της αστυνομίας, τον Σαφκάτ Τσίμα, ο στόχος ήταν το όχημα του εκτελούντα χρέη διευθυντή στην υπηρεσία αστυνομικών ερευνών, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Κανταχάρι Μπαζάρ.

Four people were killed and fifteen injured in a bombing targeting a police vehicle in a marketplace in the southwestern #Pakistani city of #Quetta on Monday https://t.co/H8OnVdo4kM pic.twitter.com/NrmhShontN