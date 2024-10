Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο στο Καράτσι – Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (06.10.24) κοντά στο αεροδρόμιο του Καράτσι, στο Πακιστάν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν αξιωματούχους.

Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράτσι στο Πακιστάν με στόχο αυτοκινητοπομπή ξένων, πιθανότατα Κινέζων, αναφέρουν οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και δέκα να τραυματιστούν.

Η τρομοκρατική επίθεση έγινε ενόψει της συνάντησης των αρχηγών κυβερνήσεων της SCO που φιλοξενείται στο Πακιστάν.

Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη ενός τάνκερ, που είχε ως αποτέλεσμα 4 άτομα να τραυματιστούν και να προκληθούν υλικές ζημιές σε πολλά οχήματα

