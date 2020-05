Όσο περνούν οι ώρες, νέες εικόνες βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας από την πτώση του αεροπλάνου πάνω στα σπίτια στο Πακιστάν.

Όπως φαίνεται στο νέο βίντεο ντοκουμέντο, κάποιες εκατοντάδες μέτρα πριν το αεροσκάφος φτάσει στο διάδρομο προσγείωσης, ο πιλότος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να το προσγειώσει.

Μάταια όμως…

Η συντριβή καταγράφηκε και από επιβάτες άλλης πτήσης που “πετούσε” κοντά…

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA). Το αεροπλάνο, κατέπεσε σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι του Πακιστάν, λίγο πριν από το αεροδρόμιο της πόλης και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πτήση PK 8303 συνετρίβη με 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα.

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει τουλάχιστον τρεις επιζώντες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ένας επιζών είναι ένας τραπεζίτης, ο Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος και άλλα δυο άτομα αγνώστων στοιχείων.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, κατεστραμμένες στέγες σπιτιών και συντρίμμια παντού στους δρόμους καθώς και ασθενοφόρα να περνούν ανάμεσα σε πανικόβλητους κατοίκους.

▶️ Debris and smoke can be seen coming from the roof of a building after a Pakistani plane crashed into a residential area in the southern city of Karachi.



Pakistan Passenger Plane Crashes With at Least 98 on Board, Many Feared Deadhttps://t.co/aL2aOH4bhE pic.twitter.com/vj3tRhyhsR