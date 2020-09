Δεν σταματά τις προκλητικές δηλώσεις ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε αιχμές για την Ελλάδα, ενώ δεν δίστασε να κάνει κριτική και στον ΟΗΕ.

«Όσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν την Τουρκία, να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τους χάρτες τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσεγγίζουν (τώρα) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά δεν πρέπει να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας, θέλουμε διάλογο με δίκαιες προτάσεις, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποφύγουμε κανένα αγώνα. Ο αγώνας μας ξεκίνησε πριν 2.000 χρόνια. Ας δουν την πρόσφατη ιστορία μας… Όσοι υψώνουν ανάστημα μπροστά μας θα πέσουν με την πρώτη φουρτούνα σαν τα κούφια δέντρα. Ο λαός μας ξέρει να πληρώνει το τίμημα» δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στον ΟΗΕ, επικρίνοντας την καθυστερημένη αντίδραση του Οργανισμού στην πανδημία COVID-19. «Ο ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά», είπε χαρακτηριστικά.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τη δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Video message by President Erdoğan at the High-Level Meeting held to commemorate the 75th anniversary of the United Nations pic.twitter.com/Cpbswu4wT3