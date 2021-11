Δυο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, η British Airways και η Virgin Atlantic «γιόρτασαν» με έναν πρωτότυπο τρόπο την άρση της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ για τους Βρετανούς εμβολιασμένους.

Τα αεροσκάφη τους απογειώθηκαν ταυτόχρονα από το αεροδρόμιο του Χίθροου προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Έτσι χιλιάδες πολίτες μετά από σχεδόν 2 χρόνια θα επανενωθούν με φίλους και οικογένεια που τους στέρησε η πανδημία. Οι ταξιδιώτες προς τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να έχουν και τεστ τριών ημερών.

BREAKING: British Airways and Virgin Atlantic have synchronised departures from Heathrow to celebrate the end of a travel ban, as vaccinated passengers are finally able to enter the United States from the UK after nearly two years.



Read more: https://t.co/JnZ5DZGrxu pic.twitter.com/hn6vDkdHw1