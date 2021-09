Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νέα Ζηλανδία, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από ένοπλο άνδρα ενώ βρίσκονταν σε σούπερ μάρκετ σε εμπορικό κέντρο στο Όκλαντ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ στο (προάστιο) Νιου Λιν (της Όκλαντ) και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Αστυνομικοί «εντόπισαν και πυροβόλησαν τον άνδρα» αυτό, ο οποίος «πέθανε επιτόπου», προστίθεται στην ανακοίνωση Τύπου.

Σύμφωνα με νεοζηλανδικά ΜΜΕ, τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο του Όκλαντ σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ένας υπέστη τραύματα από μαχαίρι και άλλοι δύο από σφαίρες. Η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν ενημερώθηκε για το συμβάν.

New Zealand police have shot and killed a man who injured several people at an Auckland mall, authorities say https://t.co/r3r165S0Uw — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 3, 2021

#BREAKING A man has been shot dead by police after entering a West Auckland supermarket and injuring multiple people, police have confirmed.https://t.co/ApEmhmiVmW — RNZ (@radionz) September 3, 2021

Auckland mall terror: Police shoot man dead, others injured at New Lynn mall, via @nzherald https://t.co/NqYouKoVny — greg jackson (@therealgregjack) September 3, 2021

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ