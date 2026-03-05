Κόσμος

Πανικός στη Σικελία: Οι κάτοικοι μπέρδεψαν τον σεισμό με βομβαρδισμό λόγω του πολέμου στο Ιράν

Στη Σικελία βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
Κόσμος τρέχει στο Ιράν μετά από έκρηξη
Κόσμος τρέχει στο Ιράν μετά από έκρηξη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να προκαλεί νευρικότητα ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στη Σικελία, όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ένας μικρός σεισμός προκάλεσε αναστάτωση, με κατοίκους να τηλεφωνούν στις αρχές φοβούμενοι ότι είχαν δεχθεί βομβαρδισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (04.03.2026), όταν μια μικρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις πλαγιές της Αίτνας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, πολλοί κάτοικοι κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ρωτώντας αν η Σικελία είχε δεχθεί επίθεση, γεγονός που αποδίδεται στο κλίμα ανησυχίας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Την Πέμπτη (05.03.2026) το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι και ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο εμφανίστηκαν στο κοινοβούλιο για να καθησυχάσουν τους βουλευτές σχετικά με τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη χώρα.

Οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι η λειτουργία των βάσεων διέπεται από διεθνείς συμφωνίες. «Οι συνθήκες καθορίζουν τη χρήση τους», ανέφεραν, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

Παράλληλα, επανέλαβαν την ανακοίνωση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ότι η Ιταλία σκοπεύει να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

«Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, με συστήματα αεράμυνας κατά drones και πυραύλων», δήλωσε ο Κροσέτο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τυχόν αιτήματα για χρήση των βάσεων.

Η Σικελία φιλοξενεί τη βάση Σιγκονέλα (Sigonella), την κύρια εγκατάσταση του συστήματος επιτήρησης εδάφους του ΝΑΤΟ (Alliance Ground Surveillance), όπου υπηρετούν περισσότεροι από 2.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Ωστόσο, στο κοινοβούλιο εκφράστηκαν και ανησυχίες ότι το νησί θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι να εγκαταλείπουν προσωρινά τη Σικελία και να μετακινούνται προς την ηπειρωτική Ιταλία.

«Η Σικελία ήταν πάντα γη ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των λαών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση επιθετικών ενεργειών και συγκρούσεων», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Αντότσι.

