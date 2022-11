Η Ρωσία εξέφρασε «αγανάκτηση» για τις δηλώσεις του πάπα Φραγκίσκου αναφορικά με τον φερόμενο ρόλο που διαδραματίζουν στην Ουκρανία, Ρώσοι στρατιώτες οι οποίοι προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πάπας Φραγκίσκος σε ένα εβραϊκό αμερικάνικο περιοδικό είπε: «Όταν μιλάω για την Ουκρανία, μιλάω για τη βαναυσότητα γιατί έχω πολλές πληροφορίες για τη βαναυσότητα των στρατευμάτων που πηγαίνουν.

Συνήθως, οι πιο βάναυσοι είναι ίσως αυτοί που είναι από τη Ρωσία αλλά δεν είναι ρωσικής παράδοσης, όπως Τσετσένοι, Μπουριάτ και λοιποί.

Σίγουρα αυτός που εισβάλλει είναι το ρωσικό κράτος. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο».

Pope speaks out against Russia's invasion of #Ukraine. Said "the one who invades is the Russian state". The "cruellest" Russian troops are generally Chechens & Buryats. And he called the 1930s #Holodomor famine caused by the Kremlin, genocide. https://t.co/t3ilmmovtn pic.twitter.com/I7tSqXfNY8 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 29, 2022

Η ρωσική αντίδραση δεν άργησε να έρθει και η Μόσχα υπέβαλε σήμερα επίσημη διαμαρτυρία στο Βατικανό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Εξέφρασα την αγανάκτησή μου έπειτα από αυτούς τους υπαινιγμούς και υπέδειξα ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να κλονίσει τη συνοχή και την ενότητα του ρωσικού πολυεθνικού λαού», δήλωσε στο πρακτορείο ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βατικανό, Αλεξάντρ Αβντέγιεφ.

Η Ρωσία κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο ότι επιστράτευσε δυσανάλογα πολλούς άνδρες από εθνοτικές μειονότητες από τη Σιβηρία και τον Καύκασο για να υποστηρίξει την επίθεσή της στην Ουκρανία, αφού το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μια μερική επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων.

Σύμφωνα με τους επικριτές του Κρεμλίνου, οι μειονότητες σε κυρίως φτωχές και απομακρυσμένες ρωσικές περιοχές έχουν επίσης περισσότερους στρατιώτες που σκοτώνονται στο μέτωπο στην Ουκρανία, σε σύγκριση με εθνοτικούς Ρώσους.

Αλλά αυτές οι μειονότητες έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι διαδραμάτισαν ρόλο σε φρικαλεότητες που απέδωσε το Κίεβο στις ρωσικές δυνάμεις, όπως η σφαγή στην Μπούτσα.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα, επέκρινε τις δηλώσεις του πάπα στο Telegram, λέγοντας: «Αυτό πια δεν είναι καν ρωσοφοβία, είναι διαστρέβλωση».

Ωστόσο το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν «εκνεύρισε» μόνον την Μόσχα.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν την ρήση του Πάπα ως επιχείρηση «ξεπλύματος» των Ρώσων, ενώ όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής της Wall Street Journal, Γιάροσλαβ Τροφίμοφ, ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον Βλαντιμίρ Πούτιν:

The Pope’s remarks on Ukraine, in which he singles out Russian ethnic minorities, doesn’t name Putin, and says that those most cruel are “not of the Russian tradition” are surprising. The worst atrocities are being committed by troops very much of the Russian tradition. pic.twitter.com/a3PqKB616h — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 29, 2022

Επιπλέον η ΜΚΟ Free Buryatia Foundation (Ίδρυμα Ελεύθερη Μπουριάτια), μια οργάνωση που εδρεύει στις ΗΠΑ και η οποία κυρίως παρέχει νομική βοήθεια σε Ρώσους στρατιώτες που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία, επέκρινε επίσης τις δηλώσεις του πάπα Φραγκίσκου.

«Τα στερεότυπα παραμένουν στερεότυπα, ανεξάρτητα από το ποιος τα αναπαράγει: ακτιβιστές, πολιτικοί ή πνευματικοί ηγέτες. Και οι δηλώσεις του πάπα για τους Μπουριάτ και τους Τσετσένους δεν είναι μόνο ρατσιστικά στερεότυπα, αλλά και ψευδείς», εξέφρασε τη λύπη της η οργάνωση σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.