Πάπας Φραγκίσκος: «Σταθερή η κατάσταση» του 88χρονου Ποντίφικα – Δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο

Σταθερή παραμένει η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν την Τρίτη (04.03.2025). Όπως αναφέρεται, ο 88χρονος Ποντίφικας δεν εμφάνισε επεισόδια αναπνευστικής ανεπάρκειας ή βρογχόσπασμου.

Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Ποντίφικα αναφέρει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είναι απύρετος και συνεργάσιμος με τις θεραπείες που του χορηγούνται, ενώ υποβλήθηκε εκ νέου σε οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είχε προγραμματιστεί, θα συνεχιστεί η μη επεμβατική μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τετάρτης (04.03.2025).

The Vatican says Pope Francis rested well overnight after suffering a setback while battling double pneumonia in hospital. Hundreds gathered in St Peter’s Square last night to pray for his recovery.



