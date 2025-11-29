Κόσμος

Πάπας Λέων: Η ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι – Δοξολογία και κοινή διακήρυξη

Οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεπέγραψαν κοινή διακήρυξη - Το μήνυμα για ενότητα και συμπόρευση
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το πετραχήλι που δώρισε στον Ποντίφικα ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας / REUTERS/Dilara Senkaya/Pool

Μήνυμα ενότητας εξέπεμψαν ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που χοροστάτησαν σε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, το μεσημέρι του Σαββάτου (29.11.25). 

Μία ημέρα μετά το κοινό τους προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκαν και στο Φανάρι και συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη.

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας αντίστοιχα, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη δοξολογία. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

 

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισέρχονται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισέρχονται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι / REUTERS/Murad Sezer
Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Φανάρι
REUTERS/Yara Nardi
Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι / REUTERS/Murad Sezer
Murad Sezer
Murad Sezer
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄μπαίνουν στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι /REUTERS/Murad Sezer
Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Ποντίφικας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντώνται και πάλι μία ημέρα μετά το κοινό προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας / REUTERS/Yara Nardi
Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Άγιο Γεώργιο στο Φανάρι / REUTERS/Murad Sezer
Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στο Φανάρι / REUTERS/Murad Sezer

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι», ανέφερε.

«Το μήνυμα της ενότητας των δύο Εκκλησιών. Το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», επισήμανε.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄στο Φανάρι
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄στην αντιφώνησή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο / REUTERS/Murad Sezer

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ», χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της Εκκλησίας», τόνισε από την πλευρά του ο Ποντίφικας.

Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των Εκκλησιών», επισήμανε.

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Άγιο Γεώργιο / REUTERS/Murad Sezer
Οι δύο προκαθήμενοι των Εκκλησιών βγαίνουν από τον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Οι δύο προκαθήμενοι των Εκκλησιών βγαίνουν από τον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψαν κοινή διακήρυξη
Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψαν κοινή διακήρυξη / REUTERS/Dilara Senkaya/Pool
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την υπογραφή της κοινής διακήρυξης / REUTERS/Dilara Senkaya/Pool

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντάλλαξαν δώρα. Ο κ. Βαρθολομαίος δώρισε στον Ποντίφικα ένα πετραχήλι και έναν σταυρό. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη σειρά του πρόσφερε στον Πατριάρχη ένα ψηφιδωτό με την εικόνα του Ιησού Χριστού.

Πάπας και Πατριάρχης
Το πετραχήλι που δώρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Πάπα / REUTERS/Dilara Senkaya/Pool
Πάπας και Πατριάρχης
Ο σταυρός που χάρισε στον Πάπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης / REUTERS/Dilara Senkaya/Pool

Ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας.

Στη συνέχεια, οι δύο προκαθήμενοι αποσύρθηκαν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο. Λίγο μετά τις 15:30 ο Πάπας αναχώρησε από το Πατριαρχείο.

Ο Πάπας Λέων αποχωρεί από το Πατριαρχείο στο Φανάρι
Ο Πάπας Λέων αναχωρεί από το Πατριαρχείο στο Φανάρι / REUTERS/Murad Sezer

Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας τέλεσε θεία λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης. Το παρών έδωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην ιστορική δοξολογία στο Φανάρι έδωσαν το παρών ιεράρχες, εκπρόσωποι δογμάτων, ενώ από την Αθήνα βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου και Θανάσης Μαρτίνος, ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου, όλοι Άρχοντες του Πατριαρχείου.

Λόγω της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές Αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και σε συνδυασμό με τη βροχή έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Ρωσία: Εκρήξεις και φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι από επιδρομή ουκρανικών drones – Έκλεισε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Νοβοροσίσκ
Σταμάτησε η λειτουργία σημαντικού τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας
Η φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι
Newsit logo
Newsit logo