Παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ μετά τις κατηγορίες για απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, στο δικαστήριο μετά από κατηγορίες, για απειλή κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μία ανάρτηση στα social media, ήταν η αιτία που ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, παραδόθηκε την Τετάρτη 29.04.2026 στις αρχές σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία Βιρτζίνια, καθώς κατηγορείται για απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Για λίγη ώρα τέθηκε υπό κράτηση πριν εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο, ενώ η διαδικασία κράτησε λιγότερο από 10 λεπτά.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, κατηγορείται για απειλή κατά του προέδρου και ότι μετέδωσε απειλή μέσω διαπολιτειακής επικοινωνίας.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε βίντεο που ανέβασε στο Substack την Τρίτη ότι «παραμένει αθώος».

Ο Τζέιμς Κόμεϊ μπήκε και βγήκε από την αίθουσα από πλαϊνή είσοδο που χρησιμοποιείται για κατηγορούμενους. Φορούσε σκούρο κοστούμι και δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους και δεν δήλωσε ενοχή ή αθωότητα εκείνη τη μέρα.

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε το Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Σε μια φωτογραφία, κοχύλια σε μια αμμουδιά σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός «86» προέρχεται από τη σλανγκ της βιομηχανίας εστιατορίων και μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» κάποιον. Το 47 ενδέχεται να είναι μια αναφορά στον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εγκρίθηκε από Επιτροπή Ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα, ένας «λογικός παραλήπτης» του μηνύματος θα το εκλάμβανε ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο Κόμι διέγραψε την ανάρτηση λίγο αργότερα, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα και δεν γνώριζε ότι οι αριθμοί αυτοί συνδέονταν με βίαιες ενέργειες.

Η προηγούμενη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκε ο Κόμι επί των ημερών του Τραμπ, που αφορούσε ψευδή κατάθεσή του στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Ο νομικός ειδικός Γιουτζίν Βόλοχ δήλωσε στο CNN ότι «αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να προχωρήσει», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τιμωρήσιμη απειλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Κόμεϊ.

Τον Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, είχε κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης, όμως η υπόθεση απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο εισαγγελέας που την είχε αναλάβει δεν είχε διοριστεί σωστά.