Παραιτείται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία λόγω διαφωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η υπηρεσιακή πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις, αναμένεται να αποχωρήσει από το Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τους «Financial Times». Η Ντέιβις φέρεται να έχει απογοητευτεί από τον ρόλο της, εν μέσω διαφωνιών με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη φθίνουσα στήριξη προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφεραν οι «Financial Times» χθες (28.04.2026), η παραίτηση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα αφήσει κενή μία κρίσιμη διπλωματική θέση σε μία περίοδο που η Ρωσία προετοιμάζεται για θερινή επίθεση και οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζούλι Ντέιβις, η οποία υπηρετεί ως επιτετραμμένη στην αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο από τον Μάιο του 2025 θα έχει – εκτός απροόπτου – την τύχη της προκατόχου της, Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία είχε παραιτηθεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους για παρόμοιους λόγους.

US ambassador to Ukraine to leave over differences with Trump https://t.co/cl9UuCcMkC — Financial Times (@FT) April 28, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ντέιβις έχει ήδη ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και σχεδιάζει να αποσυρθεί οριστικά από τη διπλωματική υπηρεσία, ολοκληρώνοντας μία καριέρα τριών δεκαετιών.