Λιζ Τρας τέλος! Μόλις 44 ημέρες κατάφερε να μείνει στην θέση της πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Με μια λιτή δήλωση έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ η Λιζ Τρας τόνισε ότι ενημέρωσε τον Βασιλιά Κάρολο ότι παραιτείται από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και κατά συνέπεια και από πρωθυπουργός της Βρετανίας.

«Αναγνωρίζω, δεδομένης της κατάστασης, ότι δεν μπορώ να φέρω εις πέρας την εντολή την οποία έλαβα για να κυβερνήσω από το Συντηρητικό κόμμα. Επικοινώνησα με τον Βασιλιά Κάρολο και τον ενημέρωσα ότι παραιτούμαι από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», είπε.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι. Συμφωνήσαμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη ηγέτη στο κόμμα μας. Αυτό, θα διασφαλίσει ότι θα μείνουμε σε τροχιά υλοποίησης των οικονομικών μας σχεδίων και να διατηρήσουμε έτσι την οικονομική σταθερότητα της χώρας και την εθνική μας ασφάλεια.

Η Βρετανία ζει με πολύ μικρά διαλείμματα την μια πολιτική κρίση μετά την άλλη. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο με την Λιζ Τρας καθώς αποδυναμωμένη στο ίδιο της το κόμμα, πιο αντιδημοφιλής παρά ποτέ στην κοινή γνώμη, έδειχνε να έχει αγκιστρωθεί στην εξουσία. Όμως η κατάστασή της γινόταν όλο και λιγότερο βιώσιμη, μετά την κατάρρευση του οικονομικού της προγράμματος και την απομάκρυνση δύο από τους κορυφαίους υπουργούς της.

Η κυβέρνησή της έπαιρνε παράταση ώρα με την ώρα και, έπειτα από δώδεκα χρόνια στην εξουσία, το κόμμα της εμφανιζόταν ανίκανο να συμφωνήσει σε έναν διάδοχο.

#BREAKING Liz #Truss announces resignation after just 44 days in office. pic.twitter.com/cJsmhha7JW