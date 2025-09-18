Παραιτήθηκε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκίαρ Πέντερσεν

Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε την Πέμπτη (18.09.2025) ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν. Ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών θήτευσε περισσότερα από έξι χρόνια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία. Στη δήλωσή του, ο κ. Πέντερσεν εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον συριακό λαό που επέδειξε εξαιρετικό θάρρος και ανθρωπιά όλα αυτά τα χρόνια». Τόνισε ότι υπήρξε «καθήκον αλλά και προνόμιο να παραμείνει στο αξίωμα και να καθοδηγήσει τις πολιτικές προσπάθειες του ΟΗΕ στους πρώτους κρίσιμους μήνες αυτής της περιόδου πολιτικής μετάβασης».

Ο κ. Πέντερσεν στη δήλωσή του ανέφερε ότι θα αποχωρήσει το προσεχές διάστημα αλλά «θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένος μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του». Εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την εμπιστοσύνη του, στην ομάδα του «για την ακούραστη αφοσίωση» και στο Συμβούλιο Ασφαλείας «για τη σταθερή στήριξη σε όλη αυτήν την πορεία».

«Λίγοι έχουν υπομείνει τόσο βαθιά δεινά όσο οι Σύροι. Και λίγοι έχουν δείξει τόση αντοχή και αποφασιστικότητα. Η Συρία και ο λαός της έχουν μία νέα αυγή, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει μια φωτεινή ημέρα. Το αξίζουν τόσο πολύ» τόνισε.