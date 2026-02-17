Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των ξενοδοχείων Hyatt Τόμας Πρίτσκερ μετά τις αποκαλύψεις για επαφές με τον Επστάιν

Την παραίτησή του λόγω των σχέσεών του με τον με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν υπέβαλε χθες (16.02.2026) ο Τόμας Πρίτσκερ, εκτελεστικός πρόεδρος των ξενοδοχείων Hyatt. Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο δισεκατομμυριούχος Πρίτσκερ διατήρησε επαφές με τον Τζέφρι Επστάιν πολύ μετά το 2008 και την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.

Ο Τζέφρι Επστάιν άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικό τράφικινγκ ανηλίκων.

«Μια χρηστή διαχείριση (…) σημαίνει να προστατεύω τον Hyatt, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σχέσεών μου με τον Τζέφρι Έπστιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, για τις οποίες μετανιώνω βαθιά», αναφέρει ο Πρίτσκερ σε ανακοίνωσή του που αναδημοσιεύθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για trafficking ανηλίκων για λογαριασμό του Επστάιν.

«Επέδειξα τρομερά κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν πήρα νωρίτερα αποστάσεις. Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκλήθηκε από τον Επστάιν και την Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους».

Χωρίς να αναφέρει τον Επστάιν, ο όμιλος Hyatt δήλωσε απλώς με ανακοίνωσή του ότι ο Πρίτσκερ αποσύρεται από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ότι δεν θα είναι υποψήφιος για να εκλεγεί στο συμβούλιο κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη για το Μάιο.

Έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν στη διάρκεια των ερευνών σχετικά με τον Έπστιν, έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Έπστιν στη διάρκεια των ετών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογείται από το 2018 και στην οποία ο Έπστιν ζητούσε από τον Πρίτσκερ να τον βοηθήσει να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία για μια γυναίκα που θα ταξίδευε στην Ασία.

Η γυναίκα αυτή είχε πει στον Πρίτσκερ ότι «θα προσπαθούσε να βρει μια νέα φιλεναδούλα για τον Τζέφρι», στο οποίο ο Πρίτσκερ απάντησε: «Η Δύναμη ας είναι μαζί σας».

Η αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπστιν δεν σημαίνει εκ των προτέρων πως το εν λόγω πρόσωπο έχει κάνει κάποια μεμπτή πράξη. Όμως τα εκατομμύρια των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη δείχνουν τουλάχιστον σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Έπστιν ή με το περιβάλλον του.

Έτσι πολλές προσωπικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό τον φάκελο έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους μετά τη δημοσιοποίησή του. Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs Κάθριν Ρούμελερ παραιτήθηκε επίσης λόγω των σχέσεών της με τον Έπστιν.

Ο πατέρας του Πρίτσκερ, ο Τζέι Πρίτσκερ, δημιούργησε την αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt αρχίζοντας τη δεκαετία του 1950 από ένα και μόνο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία.