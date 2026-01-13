Κόσμος

Παραλύουν τα αεροδρόμια σε Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα και Βουδαπέστη: Χιόνια και παγετός ακυρώνουν πτήσεις

Παχιά στρώματα πάγου σχηματίστηκαν στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης των αεροδρομίων της κεντρικής Ευρώπης
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Χιόνια
Χιονισμένη η Γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα / REUTERS/David W Cerny

Βαρυχειμωνιά χτυπά τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, με πλούσιο και παχύ χιόνι αλλά και παγετό να βάζει στο «ψυγείο» τη Βιέννη, την Πράγα, την Μπρατισλάβα και τη Βουδαπέστη.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα (13.01.2026) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω παγετού ενώ περιορίστηκαν και οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας λόγω «παγωμένης βροχής». Κλειστό λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα.

Πράγα
Τσέχοι απολαμβάνουν την λευκή θέα στην Πράγα / REUTERS/David W Cerny

Αναλυτικά, στους διαδρόμους τους αεροδρομίου της Βιέννης σχηματίστηκε να παχύ στρώμα πάγου. Παρά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό τους, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θεωρούνται επικίνδυνες και έτσι οι πτήσεις εκτελούνται πλέον από τα άλλα 2 αεροδρόμια.

Heldenplatz
«Ντυμένο» στα λευκά το Heldenplatz / REUTERS/Elisabeth Mandl
Βιέννη
REUTERS/Elisabeth Mandl

Στην Πράγα, παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Βιέννη
Βυθισμένη στα χιόνια η Βιέννη / REUTERS/Elisabeth Mandl

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σλοβακία. Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω πάγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στα social media.

 

«Λόγω υπερβολικού παγετού το Διεθνές Αεροδρόμιο Φέρεντς Λιστ προληπτικά δεν δέχεται και δεν πραγματοποιεί πτήσεις από τις 10:25 για λόγους ασφαλείας», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

