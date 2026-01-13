Παραλύουν τα αεροδρόμια σε Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα και Βουδαπέστη: Χιόνια και παγετός ακυρώνουν πτήσεις

Βαρυχειμωνιά χτυπά τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, με πλούσιο και παχύ χιόνι αλλά και παγετό να βάζει στο «ψυγείο» τη Βιέννη, την Πράγα, την Μπρατισλάβα και τη Βουδαπέστη.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα (13.01.2026) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω παγετού ενώ περιορίστηκαν και οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας λόγω «παγωμένης βροχής». Κλειστό λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, στους διαδρόμους τους αεροδρομίου της Βιέννης σχηματίστηκε να παχύ στρώμα πάγου. Παρά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό τους, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θεωρούνται επικίνδυνες και έτσι οι πτήσεις εκτελούνται πλέον από τα άλλα 2 αεροδρόμια.

Στην Πράγα, παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σλοβακία. Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω πάγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στα social media.

Due to black ice and extreme icing, Ferenc Liszt International Airport is temporarily not receiving and launching flights since 10:25 am for safety reasons. Budapest Airport will continue to provide updates on the developments; please follow the airport operator’s online… pic.twitter.com/J8fkw40I2h — Budapest Airport (@budairport) January 13, 2026

«Λόγω υπερβολικού παγετού το Διεθνές Αεροδρόμιο Φέρεντς Λιστ προληπτικά δεν δέχεται και δεν πραγματοποιεί πτήσεις από τις 10:25 για λόγους ασφαλείας», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.