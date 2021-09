Τραγικό τέλος είχε μια 41χρονη γυναίκα στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ καθώς το λουρί του σκύλου της πιάστηκε σε συρμό του Μετρό, με αποτέλεσμα εκείνη να παρασυρθεί και να σκοτωθεί. Μάλιστα, το φρικτό δυστύχημα σημειώθηκε, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μπροστά του φίλου της, ο οποίος σε κατάσταση σοκ ούρλιαζε «η κοπέλα μου, η κοπέλα μου».

Αυτόπτης μάρτυρας – σύμφωνα με τη Mirror – δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι αυτό που είδε ήταν «αρκετά τραυματικό» και ότι είδε «κάτι» να σέρνεται ενώ εκείνος περπατούσε στην αποβάθρα. «Πέρασε από μπροστά μου και γύρισα να δω τι είναι αλλά δεν κατάλαβα αρχικά» είπε – μεταξύ άλλων – ο Μάικ Σιμ. «Μετά είδα αίμα να τρέχει στην αποβάθρα και κατάλαβα ότι κάτι πολύ κακό είχε συμβεί», πρόσθεσε.

Η άτυχη γυναίκα – όπως αναφέρει το BART – ανέβηκε σε συρμό του Μετρό αλλά έπειτα αποφάσισε να κατέβει την ώρα που οι πόρτες έκλειναν. Ενώ έβγαινε, ο σκύλος της δεν μπορούσε να κατέβει και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο με το λουρί στα χέρια της.

Woman killed after being dragged by train when dog leash got stuck in the doorshttps://t.co/bjsOLpfpdm pic.twitter.com/92yLkpk9O7