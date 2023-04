Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο Euronext, το Χρηματιστήριο του Παρισιού, κρατώντας αναμμένους πυρσούς και καπνογόνα. Διαμαρτύρονται για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα που τέθηκε σε ισχύ.

Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου του Παρισιού δήλωσε ότι η εισβολή των διαδηλωτών δεν είχε αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και δεν διατάραξε τις συναλλαγές.

Παρά το ότι το συνταξιοδοτικό σχέδιο Μακρόν έχει τεθεί σε ισχύ, η οργή των Γάλλων για τις αλλαγές στο σύστημα δεν φαίνεται να κοπάζει.

Protestors storm Euronext stock market offices in Paris and call on Macron to resign over reforms. pic.twitter.com/siwrysK4Ek