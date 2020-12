Παρίσι: «Καμπάνα» 90.000 ευρώ στην δήμαρχο Αν Ινταλγκό για διορισμό «υπερβολικά πολλών» γυναικών

Παρίσι γένους… θηλυκού! Η Αν Ινταλγκό, δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, τοποθέτησε 11 γυναίκες σε αντίστοιχο αριθμό ανώτερων διοικητικών θέσεων. Για την απόφασή της αυτή, έφτασε στο γραφείο της πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ.

Μάλιστα το γεγονός ότι το Παρίσι «διοικείται» από γυναίκες προκαλεί ποικίλα σχόλια. Κάποιοι ειρωνεύονται την κίνηση της Αν Ινταλγό, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπέρμετρα φεμινιστική». Πάντως, επειδή διόρισε υπερβολικά πολλές γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, επιβλήθηκε στον δήμο του Παρισιού πρόστιμο 90.000 ευρώ, αναφέρει το AFP.

Η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, τοποθέτησε 11 γυναίκες στα αντίστοιχα πόστα, αφήνοντας μόνο 5 για άνδρες υποψηφίους. Την πρωτοβουλία αυτή, πήρε η Αν Ινταλγκό, αντλώντας έμπνευση από ένα νόμο του 2012 που είχε ως στόχο τη διόρθωση της διαχρονικά υπάρχουσας δυσαναλογίας υπέρ των αντρών όταν πρόκειται για διευθυντικές θέσεις και υψηλότερους μισθούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με νόμο που ίσχυε ως το 2018 η δήμαρχος το παράκανε, διότι μέχρι τότε όριζε πως η αναλογία των φύλων των διορισθέντων σε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι έως 60 – 40% (να μην ξεπερνά δηλαδή το 60%), είτε πρόκειται για άνδρες είτε για γυναίκες.

Παρόλο που ο συγκεκριμένος νόμος είχε τροποποιηθεί το 2019 ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δε θα επιβληθούν πρόστιμα για παραβάσεις αν τηρούνταν συνολικά η συγκεκριμένη αναλογία, η Ινταλγκό προέβη στις προσλήψεις το 2018. Συνεπώς, τότε ακόμη δεν ίσχυε η τροποποίηση του νόμου υπέρ της.

