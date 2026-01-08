Παρίσι: Οι αγρότες έφτασαν στον Πύργο του Άιφελ – Δείτε φωτογραφίες με τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου

Σε αγροτικό κλοιό και η Γαλλία με αγρότες και κτηνοτρόφους να «σεργιανίζουν» μέσα στο Παρίσι και να παρκάρουν τα τρακτέρ τους κοντά στον Πύργο του Άιφελ και στην Αψίδα του Θριάμβου.

Οι αγρότες μπήκαν τα χαράματα (08.01.2026) στο Παρίσι με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τη συμφωνία με τις ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur αλλά και για την κρατική διαχείριση της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Μαζί με τα τρακτέρ τους, «παρέλασαν» και στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία.

Plusieurs agriculteurs et leurs tracteurs sont sous la Tour Eiffel à Paris. Action de la Coordination Rurale contre le Mercosur et la dermatose. pic.twitter.com/te1Vs4DKjS — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 8, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στους 20 αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους -μια 10αριά- να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

The first tractors have just entered Paris. Facing an overwhelmed police deployment, the authorities are calling in reinforcements from across the entire Île-de-France. #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/QiGU13b8Dc — JEnn (@JEnnwisdomSpeak) January 8, 2026

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους Γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Tractors are arriving on the Champs-Élysées in Paris as farmers from all over France have planned to gather today in the capital. #AgriculteursEnColère #agriculteurspic.twitter.com/zTAWqG8eQK — brexit (@thebrexitdaily) January 8, 2026

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.