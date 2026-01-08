Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Παρίσι: Οι αγρότες έφτασαν στον Πύργο του Άιφελ – Δείτε φωτογραφίες με τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες της Γαλλίας - Ανυποχώρητοι δηλώνουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους
Αγρότες
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Σε αγροτικό κλοιό και η Γαλλία με αγρότες και κτηνοτρόφους να «σεργιανίζουν» μέσα στο Παρίσι και να παρκάρουν τα τρακτέρ τους κοντά στον Πύργο του Άιφελ και στην Αψίδα του Θριάμβου.

Οι αγρότες μπήκαν τα χαράματα (08.01.2026) στο Παρίσι με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τη συμφωνία με τις ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur αλλά και για την κρατική διαχείριση της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Μαζί με τα τρακτέρ τους, «παρέλασαν» και στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στους 20 αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους -μια 10αριά- να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

Αγρότες
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Αγρότες
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους Γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
131
117
106
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από τα έσοδα της συμφωνίας για το πετρέλαιο»
Θρήνος στις κηδείες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου - Στους 100 οι νεκροί - «Κηλίδα» στις σχέσεις Βενεζουέλας με ΗΠΑ «βλέπει» η Ντέλσι Ροδρίγκες
Ντόναλντ Τραμπ
Οργή και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της ICE - Ήταν «νόμιμη άμυνα» λέει ο Τραμπ
«Εμφύλιος» μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη δολοφονία της 37χρονης - Μητέρα ενός παιδιού το θύμα - Ο πράκτορας ισχυρίζεται πως απειλήθηκε η ζωή του και για αυτό την πυροβόλησε
37χρονη
21
Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι - Δυο νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
Η εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι
Βίντεο δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ να φεύγει με την ταμειακή αγκαλιά λίγο μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, υπάρχει ένα βίντεο και φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ Constellation, Τζέσικα Μορέτι, να τρέπεται σε φυγή λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η φωτιά με τα έσοδα της ημέρας
Αποτελέσματα της πυρκαγιάς και της έκρηξης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της γιορτής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Crans-Montana
Newsit logo
Newsit logo