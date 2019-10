Παροξυσμός στην Τουρκία για την εισβολή στη Συρία – Προσευχές και εμβατήρια

Αν η επιχείρηση στην Συρία δεν ήταν πόλεμος, θα μπορούσε να είναι ένα καλοστημένο τουρκικό σήριαλ, όπως εκείνα για τον Μωάμεθ τον Πορθητή.

Με «υπερθέαμα» -αφού τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εκρήξεις, απογειώσεις αεροπλάνων από τις βάσεις κοντά στα σύνορα με τη Συρία και Ερντογάν. Πολύ Ερντογάν.

Όσο για την μουσική υπόκρουση, θα ήταν σίγουρα τα στρατιωτικά εμβατήρια που παραπέμπουν στην οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτά τα εμβατήρια ακούγονται από τα μεγάφωνα τα οποία είχαν στηθεί στην επαρχία, που βρίσκεται περίπου 6 χλμ από τη στρατηγικής σημασίας συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, μεταδίδοντας «πατριωτικές» μουσικές για να τονώσουν το φρόνημα κατοίκων και στρατευμάτων, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Ottoman marches are played on the Turkish border via megaphones while the Turkish Air Force bombards YPG positions in Ras el-Ayn and Tel Abyad pic.twitter.com/dRLjN19ZJy

Τα σχολεία έκλεισαν μέχρι την Δευτέρα στην τουρκική επαρχία Ακτσάκαλε στα σύνορα με τη Συρία, με την έναρξη της εισβολής τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Συρία.

Οι τοπικές αρχές στο Ακτσάκαλε βρίσκονται σε επιφυλακή, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, σημειώνοντας πως οι κάτοικοι έχουν ειδοποιηθεί να προσέχουν για πιθανά πυρά από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Τεμένη σε όλη την Τουρκία θα πραγματοποιήσουν πρωινές προσευχές αύριο Πέμπτη για το στρατό, μετέδωσε το TRT.

Το κρατικό δίκτυο χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση τη «μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της (τουρκικής) Δημοκρατίας», τονίζοντας ότι αυτή εκτείνεται σε μια περιοχή «περίπου 400χλμ μήκους και 35 χλμ βάθους».

Είναι γνωστό και το επόμενο «επεισόδιο». Τουλάχιστον -όπως αναφέρει και Πακιστανός αναλυτής- σύμφωνα με το ότι έγινε στην προηγούμενη τουρκική επιχείρηση στο Αφρίν, μετά από 24 έως 48 ώρες βομβαρδισμών, θα ακολουθήσει η χερσαία επιχείρηση. Που -πάντα κατά τον αναλυτή- θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την αεροπορία και το πυροβολικό στην «χωρίς βουνά βορειοανατολική Συρία».

Turkish airforce has started softening PKK position in northern Syria. Multiple reports of airstrikes across the front line. Ground invasion will be launched around 24-48 hours after, considering past Afrin op. Turkish armor will be far more effective in mountainless NE Syria. https://t.co/Wo3x7w0t7P

— Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) October 9, 2019