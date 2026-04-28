Παρουσιαστής του Fox News ειρωνεύεται την ασφάλεια στο δείπνο των ανταποκριτών: «Δύο τυχαίες γκόμενες φυλάνε την πόρτα»

Σοβαρά ερωτήματα εξακολουθούν να εγείρονται για τα κενά ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/05/2026) – στην τρίτη αποπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Στο ήδη τεταμένο κλίμα έρχεται να προστεθεί και ένα βίντεο από την εκδήλωση, στο οποίο ο παρουσιαστής του Fox News, Jimmy Failla καταγράφεται εν αγνοία του από ανοιχτό μικρόφωνο να σχολιάζει με καυστικό τρόπο την ασφάλεια – σχόλια που, εκ των υστέρων, μοιάζουν σχεδόν προφητικά.

Στο επίμαχο βίντεο ο παρουσιαστής του Fox News, ακούγεται να γελάει λέγοντας ότι οι μόνοι άνθρωποι που φύλαγαν τις πόρτες στο ξενοδοχείο Washington Hilton για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν δύο «τυχαίες γκόμενες».

Fox News host Jimmy Failla caught on a hot mic ripping the lack of security at the WH Correspondents’ Dinner, moments before a man came storming in with multiple weapons.



Failla was heard laughing that the only people guarding the doors were two “random chicks.”



Ο Jimmy Failla, κωμικός και παρουσιαστής της εκπομπής «Fox News Saturday Night», κάλυπτε ζωντανά την εκδήλωση και πραγματοποιούσε συνεντεύξεις στο κόκκινο χαλί με καλεσμένους που κατευθύνονταν προς την αίθουσα. Το υλικό μεταδιδόταν ταυτόχρονα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του παρέμενε ανοιχτό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ακούγεται να σχολιάζει τα χαλαρά μέτρα ασφαλείας: «Φαίνεται σαν να έχουν δύο τυχαίες γκόμενες να κρατούν την πόρτα ανοιχτή. Δεν προσπαθούν καν πια… Δεν είναι καν άνθρωποι των Μυστικών Υπηρεσιών. Είναι σαν τα κορίτσια που δουλεύουν εδώ να είναι στην πόρτα. Θα μπορούσαν απλώς να βάλουν ένα στοπ πόρτας και ένα σκιάχτρο», είπε χαρακτηριστικά γελώντας.

Την επόμενη ημέρα, μιλώντας στον παρουσιαστή του Fox News Τρέις Γκάλαχερ, ο Failla περιέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε το χάος στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

«Είχα μόλις φύγει από το κόκκινο χαλί και κατευθυνόμουν προς την αίθουσα, όταν άκουσα κάτι που έμοιαζε με χάος και είδα άνδρες να ορμούν προς τη σκηνή», ανέφερε. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πρόκειται για επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ και έπεσα στο πάτωμα, ενώ τον απομάκρυναν εσπευσμένα».

Όπως πρόσθεσε, η κατάσταση μέσα στην αίθουσα ήταν χαοτική, με τον κόσμο να εγκλωβίζεται και την ένταση να κορυφώνεται, σε μια εκδήλωση που υποτίθεται πως είχε εορταστικό χαρακτήρα. «Ήταν μια βραδιά που υποτίθεται ότι θα ήταν μια στιγμή εκτόνωσης. Ο Τραμπ είχε αφήσει στην άκρη τις εντάσεις για να παραστεί, και τελικά όλα επισκιάστηκαν από αυτό το περιστατικό», είπε.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά την πρόθεση να συνεχιστούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να ενισχυθούν δραστικά. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Κατάλαβα ότι η ασφάλεια ήταν ανεπαρκής από τη στιγμή που άφησαν να περάσει η ομάδα μου – απλώς δεν φανταζόμουν ότι ήταν τόσο κακή», κατέληξε.