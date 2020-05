Με το στόμα ανοικτό έμειναν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ακούγοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι εδώ και 10 ημέρες παίρνει υδροχλωροκίνη για τον κορονοϊό και αισθάνεται περίφημα.

Φυσικά αυτή η δήλωση δεν έμεινε ασχολίαστη από χιλιάδες χρήστες στο twitter.

Πιο επική από όλες ήταν η μίμηση Τραμπ από την κωμικό και συγγραφέα Σάρα Κούπερ.

How to hydroxychloroquine pic.twitter.com/yMObDCFGXS — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 19, 2020

Και το πανηγύρι συνεχίστηκε:

I genuinely hope Trump suffers no side effects from his wildly inappropriate use of #Hydroxycloroquine.



Because nobody needs Mike Pence as leader of the free world. — Paul Evans (@pauledevans) May 19, 2020

Because he’s a complete idiot, no fit for office — Mick Costar (@mickcostar) May 19, 2020