Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε σπίτι στην Πενσιλβάνια, από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι και έκαψε 10 άτομα.

Την τραγωδία κάνει ακόμα μεγαλύτερη το ότι ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο στο Νέσκοπεκ της Πενσιλβάνια για να σβήσουν τη φωτιά, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για το σπίτι της οικογένειάς του.

Σάστιστε, καθώς αρχικά η πληροφορία ήταν για φωτιά στο σπίτι δίπλα.

Ο πυροσβέστης Χάρολντ Μπέικερ δήλωσε στην εφημερίδα The Citizens’ Voice ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο γιος του, η κόρη του, ο πεθερός του, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του, τρία εγγόνια (ηλικίας 5, 6 και 7 ετών) και άλλα δύο συγγενικά πρόσωπα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

This is what’s left of a home on the 700 block of 1st St. in Nescopeck after a fire broke out overnight. One neighbor describes hearing a popping noise, he thought was a gunshot. Walked outside to see the house engulfed in flames. @WNEP pic.twitter.com/IdYK7hsOjd