Σε καθεστώς lockdown έχουν τεθεί καθολικά σχολεία της Πενσιλβάνια, μετά από αναφορές στην τοπική αστυνομία ότι ένας ένοπλος έχει εισβάλλει στο campus και απειλεί να ανοίξει πυρ, ωστόσο εξετάζεται και το ενδεχόμενο η κλήση στις Αρχές να έγινε από υπολογιστή.

Σύμφωνα με το CBS News, τα καθολικά σχολεία Central και Oakland της Πενσιλβάνια έχουν τεθεί σε lockdown, με τους μαθητές και μερικούς γονείς να έχουν συγκεντρωθεί στο Oakland Quad Cathedral of Learning και στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στην περιοχή, επειδή υπάρχουν αναφορές για την παρουσία ενόπλου στον σχολικό χώρο (campus).

«Η αστυνομία διερευνά αναφορές για ένοπλο», ανέφερε η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας του Πίτσμπουργκ στο Twitter. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή απόδειξη για το συγκεκριμένο περιστατικό για την ώρα», προσθέτει στην ανακοίνωσή της, εφιστώντας την προσοχή των κατοίκων, ενώ τονίζει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς.

Από τη μεριά της, η πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια εκτιμά ότι η κλήση στις Αρχές και οι αναφορές έχουν προκύψει από κάποιον υπολογιστή, ωστόσο «αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό και τηρούμε τα τυπικά πρωτόκολλα επιβολής του νόμου», όπως ανέφερε στο Twitter.

UPDATE:



Oakland Catholic students will now rally at St. Paul’s Cathedral.



Central Catholic is still locked down.



there are no reports of injuries at this time. https://t.co/tM23DD8ZiA