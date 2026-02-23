Συμβαίνει τώρα:
Περού: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου – 15 άνθρωποι νεκροί εκ των οποίων 7 παιδιά

Ένα παιδάκι 3 ετών ήταν μεταξύ των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος
Η περιοχή Αρεκίπα στην οποία συνετρίβη το ελικόπτερο με τους 15 επιβάτες
Η περιοχή Αρεκίπα στην οποία συνετρίβη το ελικόπτερο με τους 15 επιβάτες / AP Photo / Jose Sotomayor

Σε βαρύτατο πένθος έχει βυθιστεί το Περού τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την συντριβή ελικοπτέρου τύπου Mi-17 την πολεμικής αεροπορίας της χώρας, στην περιοχή Αρεκίπα.

Η πολεμική αεροπορία του Περού ανακοίνωσε ότι χθες Δευτέρα (22.02.2026) έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου με το Mi-17 και έτσι έκριναν πιθανή την συντριβή του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, που μετέφερε 11 επιβάτες και είχε 4μελές πλήρωμα, εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τους, όπως μετέδωσε σήμερα (23.02.2026) το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ελικόπτερο είχε αναπτυχθεί για να υποστηρίξει αποστολές στην περιοχή Αρεκίπα, η οποία «χτυπήθηκε» πρόσφατα από ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες, ενώ στη συνέχεια θα συμμετείχε σε εκπαιδεύση αλεξιπτωτιστών. Δυστυχώς, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Η πολεμική αεροπορία του Περού ανακοίνωσε τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτικών που έχασαν την ζωή τους: Sergio Danner Paucar Centurión, Luis Fernando Huertas Cárcamo, Kamila Chapi Anchapuri Jove και Leiner Aguirre Huamán.

Αυτό που έχει προκαλέσει τεράστια θλίψη είναι τα νεαρά παιδιά που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα και πιο συγκεκριμένα ένα παιδί 3 ετών, ένας 10χρονος, τρία 14χρονια, ένα 15χρονο και ένα 17χρονο.

