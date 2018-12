“Πέθαναν” και τον Ζαν Λικ Γκοντάρ! – Ξαναχτύπησε ο περιβόητος Ιταλός φαρσέρ – Video

Πριν τον Ζαν Λικ Γκοντάρ, ο Debenedetti… “πέθανε” τον περασμένο Αύγουστο τον Έλληνα σκηνοθέτη, μία είδηση που πρόλαβε ωστόσο να μεταδοθεί ως αληθινή από το ελληνικό και όχι μόνο Διαδίκτυο.

Στόχος του, να εκθέσει τα media, καθώς έχει “στείλει” στον άλλο κόσμο τον Πέδρο Αλμοδοβάρ, τον Πάπα Βενέδικτο και πολλούς, πολλούς άλλους.

“Ο Tommaso De Benedetti είναι ένας Ιταλός δημοσιογράφος, γνωστός επειδή γράφει fake news, ενώ εργάζεται ως δάσκαλος στην Ρώμη. Είναι πατέρας δύο παιδιών”. Αυτό αναφέρει η wikipedia για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την “είδηση” για τον θάνατο του Κώστα Γαβρά.

French Ministry of Culture confirms now the death of film director Jean-Luc Godard. An official announcement will be released soon.

— Tommasso Debenedetti (@DebenedettiCH) December 6, 2018