Πέθανε από καρκίνο η 23χρονη influencer, Carol the Warrior

Μια νεαρή influencer από την Κολομβία, η Carolina Reyes, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η δημοφιλής στη χώρα της influencer είχε 210.000 ακολούθους στο Instagram, ενώ το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο. Έτσι πήρε και το όνομα Carol the Warrior.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Carolina Reyes, η οποία κατάγεται από τις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που την ώθησαν να πάει στο νοσοκομείο. Μετά από αρκετές εξετάσεις, οι γιατροί διέγνωσαν υγρό στους πνεύμονές της και παροχέτευσαν αρκετούς σάκους γεμάτους με υγρό.

Τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, όπως ανέφερε το NeedToKnow. Μάλιστα, η νεαρή influencer μοιραζόταν ιστορίες σχετικά με τις χημειοθεραπείες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας γρήγορα μεγάλο αριθμό ακολούθων και κερδίζοντας το παρατσούκλι «Κάρολ η πολεμίστρια».

Οι οικείοι της ανακοίνωσαν μέσω του λογαριασμού της στο Instagram ότι δυστυχώς η Carol the Warrior άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (11.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά οδύνη σας ενημερώνουμε για την απώλεια της πολεμίστριάς μας. Η Carol the Warrior υπήρξε μια πολεμίστρια, ένας λαμπρός άνθρωπος και μια ύπαρξη που ποτέ δεν παραδόθηκε σε καμία δυσκολία που της παρουσιάστηκε.

Με μεγάλο πόνο ανακοινώνουμε ότι δυστυχώς έφυγε για τον Κύριο στις 11 Μαρτίου του 2026. Ζητάμε τη σύνεση, την ενσυναίσθηση και την αγάπη σας προς την οικογένεια και τους φίλους της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα όσα αφορούν το γεγονός, θα δημοσιεύονται στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα.

Σας ευχαριστούμε που την αγαπήσατε, την στηρίξατε, της δείξατε τόση στοργή και την αγκαλιάσατε πάντα με ανοιχτά χέρια. Ελπίζουμε επίσης να την αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί.

View this post on Instagram A post shared by Mami carol (@carol_the_warrior)

Αναπαύσου εν ειρήνη Κυρίου Carolina Reyes, 23 Αυγούστου 2002 – 11 Μαρτίου 2026», ανέφερε η ανακοίνωση για τον θάνατο της νεαρής influencer.