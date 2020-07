Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η υπόθεση της Mary Kay Letourneau, της καθηγήτριας από το Σιάτλ είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η γυναίκα αυτή, μητέρα 4 παιδιών είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ενός 13χρονου μαθητή της τον οποίο στην συνέχεια παντρεύτηκε.

Η Mary Kay Letourneau πέθανε στα 58 της από καρκίνο. Σύμφωνα με τον πρώην δικηγόρο της, η Letourneau πέθανε στο σπίτι της με την οικογένειά της να είναι στο πλευρό της στις τελευταίες της στιγμές αλλά και τον Vili Fualaau, τον πρώην μαθητή της και πρώην σύζυγό της ο οποίος ήταν 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό της τον τελευταίο μήνα της ζωής της.

#BREAKING: 58-year-old Mary Kay Letourneau has died of Stage 4 colon cancer. The former Seattle teacher was convicted in 1997 of 2nd-degree rape of a child after admitting to having a sexual relationship w/ her 6th grade student Vili Fualaau. She was 34, he was 12-years-old (1/2) pic.twitter.com/oJk4TYsdsf