Η Dame Vera Lynn η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια της Βρετανίας πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Η Vera Lynn είχε γεννηθεί το 1017 και συνέδεσε το όνομά της με την εμψύχωση των στρατιωτών αλλά και του βρετανικού λαού κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Lynn γύρισε τον κόσμο και τραγουδούσε στους Βρετανούς στρατιώτες όπου κι αν πολεμούσαν και έχει πει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στην μνήμη όπως το “We’ll Meet Again”, “The White Cliffs of Dover”, “A Nightingale Sang in Berkeley Square” και “There’ll Always Be an England”.

Μάλιστα, το τραγούδι “We’ll Meet Again” το επικαλέστηκε στο τελευταίο της διάγγελμα για την πανδημία του κορονοϊού προς τους Βρετανούς η Βασίλισσα Ελισάβετ. Οι Βρετανοί τραγούδησαν το τραγούδι αυτό στην 75η επέτειο της παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945.

Η Vera Lynn παρέμεινε δημοφιλής και μετά τον πόλεμο και έκανε επιτυχίες όπως το “Auf Wiederseh’n Sweetheart” και το “My Son, My Son”.

Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το “I Love This Land”, και είχε βγει για να σηματοδοτήσει τον πόλεμο των Φόκλαντ.

Η Lynn είχε και σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο αλλά και έκανε πολλά για τους βετεράνους.

Ο Μπόρις Τζόνσον μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου της έγραψε: «Η γοητευτική και μαγική φωνή της Βέρα Λιν μας εμψύχωσε στις πιο μαύρες ώρες μας. Η φωνή της θα ζήσει για να αναπτερώνει το ηθικό των επόμενων γενεών».

