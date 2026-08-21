Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, σε ηλικία 92 ετών

Η 92χρονη Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του αείμνηστου πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (20/8/2026) στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ, με τους αγαπημένους της ανθρώπους να την αποχαιρετούν.

«Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν μια πηγή ιδεών και διορατικότητας, τις οποίες έθεσε σε εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της στην κυβέρνηση και τη φιλανθρωπία και ως η πιο πολύτιμη και έμπιστη σύμβουλος του Χένρι», έγραψε στον X ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ.

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«Ήταν η απόλυτη διπλωμάτης τόσο σοφή όσο και διακριτική και ξέρω πόσο πολύ την θαύμαζε και την αγαπούσε ο Χένρι», πρόσθεσε ο Μπλούμπεργκ. «Η Νταϊάνα και εγώ είχαμε την τύχη να την θεωρούμε αγαπητή φίλη και να βλέπουμε την εξαιρετική συνεργασία τους σε δράση κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Θα μας λείψει πάρα πολύ».

Αν και δεν υπήρξε ποτέ επίσημα διπλωμάτης των ΗΠΑ, η Κίσινγκερ συνόδευε συχνά τον σύζυγό της σε διπλωματικές αποστολές στη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου, και εμφανιζόταν μαζί του σε φωτογραφικές στιγμές με ισχυρούς ηγέτες του κόσμου.

Το ζευγάρι, που δεν είχε παιδιά, ήταν επίσης τακτικοί καλεσμένοι σε επίσημα δείπνα, εκδηλώσεις πρεσβειών και δεξιώσεις στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων των Ρεπουμπλικάνων.