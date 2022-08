Η διάσημη ηθοποιός – μουσικός πέθανε σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους.

Οι φαν της από ολόκληρο τον κόσμο, με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας μέσα από το προφίλ της στο facebook, ότι η Ολίβια Νιούτον Τζον, έφυγε από τη ζωή.

Tην ανάρτηση έκανε ο σύζυγός της και σε αυτήν αναφέρεται ότι η Ολίβια Νιούτον Τζον, υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια, καθώς μοιραζόταν με τον κόσμο την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού.

«Η θεραπευτική έμπνευση και η πρωτοποριακή εμπειρία της με τα φυτικά φάρμακα συνεχίζεται με το Ταμείο Olivia Newton-John Foundation, αφιερωμένο στην έρευνα φυτικής ιατρικής και καρκίνου. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν τυχόν δωρεές στη μνήμη της στο Ταμείο Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund. org)».

Η Αγγλο-Αυστραλή Ολίβια Νιούτον Τζον εκτός από τραγουδίστρια, ήταν ηθοποιός, στιχουργός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Πήρε 4 φορές βραβείο Γκράμυ και μπήκε 5 φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και ήταν μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Όλοι θα την θυμούνται στο μιούζικαλ Grease (1978) με το ομώνυμο τραγούδι να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single “You’re the One That I Want” με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Νιούτον Τζον είχε παντρευτεί δυο φορές. Απέκτησε μια κόρη, τη Χλόη Λάττανζι, με τον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ματ Λάττανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ…