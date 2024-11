Πέθανε ο Colin Petersen, πρώτος ντράμερ των Bee Gees σε ηλικία 78 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Colin Petersen ο πρώτος ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος Bee Gees σε ηλικία 78 ετών.

O Colin Petersen που πέθανε χθες Δευτέρα (18.11.2024) ως ντράμερ του συγκροτήματος είχε καθοριστικό ρόλο ώστε να αρχίσουν οι Bee Gees να κάνουν επιτυχίες

Η είδηση ​​του θανάτου του ανακοινώθηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook από το σημερινό του συγκρότημα, Best of The Bee Gees, αν και δεν αναφέρθηκε αιτία θανάτου. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Colin ‘Smiley’ Petersen», αναφέρει η δήλωση, μαζί με μια φωτογραφία του Petersen να χαμογελά πίσω από το σετ των ντραμς του. «Εμπλούτισε τις ζωές μας και έδεσε την ομάδα μας με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό. Δεν είμαι σίγουρος πώς μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς το λαμπερό του χαμόγελο και τη βαθιά φιλία του. Σε αγαπάμε Συνταγματάρχη, αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Petersen μαζί με τους με τους αδελφούς Barry, Robin και Maurice Gibb ήταν μέλος των Bee Gees από το 1966, με το συγκρότημα να μετακομίζει από την Αυστραλία στο Λονδίνο.

Συμμετείχε και στα τέσσερα άλμπουμ του γκρουπ συμπεριλαμβανομένου του 1ου του Bee Gees του 1967 , το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως “New York Mining Disaster 1941”, “To Love Somebody”. Συνέχισε να παίζει ντραμς στο Horizontal του 1968 , στο Idea του 1968 – το οποίο περιλάμβανε τα “I’ve Gotta Get a Message to You” και “I Started a Joke” – και το Odessa του 1969 . Το τελευταίο του άλμπουμ με τους Bee Gees ήταν το Cumber Castle της δεκαετίας του 1970 .

Πριν τα ντραμς ο Pitersen έκανε πάταγο ως παιδί ηθοποιός, καθώς είχε πρωταγωνιστήσει στην κλασική αυστραλιανή ταινία Smiley, ένας ρόλος που του χάρισε το διαρκές παρατσούκλι του.